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Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk Spor Eğitmeni Sami Hamidi’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da Kıbrıslı Türk Spor Eğitmeni Sami Hamidi’yi ziyaret etti...

27 Haziran 2021 Pazar 17:22
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Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk Spor Eğitmeni Sami Hamidi’yi ziyaret etti

Brüksel’e yaptığı ziyaret sonrası İstanbul’a geçen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün, Türkiye’nin tanınmış iş insanları ve sanatçılarına bireysel antrenörlük yapan ve özel programlar hazırlayan Sami Hamidi’yi Shcraton Spor Tesisleri’ndeki spor merkezinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sami Hamidi, Shcraton Spor Tesisleri’ndeki merkezini Cumhurbaşkanı Tatar’a tanıttı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hamidi’yi ziyaretiyle ilgili, “İstanbul’da Shcraton Spor Tesislerinde ziyaret ettim. Marka haline gelen Sami Hamidi kardeşimi yürekten kutlar, başarılar dilerim” dedi.

Son Güncelleme: 27.06.2021 23:58
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarSami Hamidi
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