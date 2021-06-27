Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk Spor Eğitmeni Sami Hamidi’yi ziyaret etti

Brüksel’e yaptığı ziyaret sonrası İstanbul’a geçen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün, Türkiye’nin tanınmış iş insanları ve sanatçılarına bireysel antrenörlük yapan ve özel programlar hazırlayan Sami Hamidi’yi Shcraton Spor Tesisleri’ndeki spor merkezinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sami Hamidi, Shcraton Spor Tesisleri’ndeki merkezini Cumhurbaşkanı Tatar’a tanıttı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hamidi’yi ziyaretiyle ilgili, “İstanbul’da Shcraton Spor Tesislerinde ziyaret ettim. Marka haline gelen Sami Hamidi kardeşimi yürekten kutlar, başarılar dilerim” dedi.