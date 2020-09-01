ERSOY BİRKAN ANI TURNUVASI DEVAM EDİYOR

Ersoy Birkan Anı Turnuvası 9-10-14 yaş kategorilerinde genç raketlerin zevkli çekişmeli maçları ile devam ediyor.
Turnuvada 9-10 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
9 yaş kızlar (Round Robin)
Gökçe Karamahmutoğlu - Mira Yüksel 5/4 – 4/0
Meyra Eser - Melisa İlkbahar 4/0 – 4/1
Öykü Azizoğlu - Beren Şeren 0/4 – 2/4
Gökçe Karamahmutoğlu - Elvin Akşahin 5/3 – 4/0
9 yaş erkekler (Round Robin)
Cafer Tosunoglu - Çağ Refikoğlu 4/0 - 4/2
Sarp Solyalı - Baran Başaran 1/4 - 0/4
Asım Aras Astan - Timur Salih Belican 4/0 - 4/0
Sarp Solyalı - Timur Salih Belican 2/4 - 2/4
Toprak Ata Candan - Tuğra İrfanoğlu 4/0 - 4/1
Kıvanç Öztuğ - Devin Bedevi 4/2 - 4/1
Toprak Ata Candan - Makan Oran 4/1 - 4/2
10 yaş erkekler (Round Robin)
Emir Asaf Yüksel - Asım Aras Astan 4/2 – 1/4 - 9/11
Çınar Elmalı - Aren Tantura w.o.