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ERSOY BİRKAN ANI TURNUVASI DEVAM EDİYOR

Ersoy Birkan Anı Turnuvası 9-10-14 yaş kategorilerinde genç raketlerin zevkli çekişmeli maçları ile devam ediyor.

01 Eylül 2020 Salı 10:55
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ERSOY BİRKAN ANI TURNUVASI DEVAM EDİYOR

Ersoy Birkan Anı Turnuvası 9-10-14 yaş kategorilerinde genç raketlerin zevkli çekişmeli maçları ile devam ediyor.

Turnuvada 9-10 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

9 yaş kızlar (Round Robin)

Gökçe Karamahmutoğlu - Mira Yüksel   5/4 – 4/0

Meyra Eser - Melisa İlkbahar   4/0 – 4/1

Öykü Azizoğlu - Beren Şeren    0/4 – 2/4

Gökçe Karamahmutoğlu - Elvin Akşahin   5/3 – 4/0

9 yaş erkekler (Round Robin)

Cafer Tosunoglu - Çağ Refikoğlu    4/0 - 4/2

Sarp Solyalı - Baran Başaran  1/4 - 0/4

Asım Aras Astan - Timur Salih Belican        4/0 - 4/0

Sarp Solyalı - Timur Salih Belican   2/4 - 2/4

Toprak Ata Candan - Tuğra İrfanoğlu          4/0 - 4/1

Kıvanç Öztuğ - Devin Bedevi    4/2 - 4/1

Toprak Ata Candan - Makan Oran   4/1 - 4/2

10 yaş erkekler (Round Robin)

Emir Asaf Yüksel - Asım Aras Astan           4/2 – 1/4 -  9/11

Çınar Elmalı - Aren Tantura     w.o.

                                                                                        

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