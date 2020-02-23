Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Ersun Yanal istifa etti mi ?

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

23 Şubat 2020 Pazar 22:10
Ersun Yanal istifa etti mi ?
banner48

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, teknik direktör Ersun Yanal'ın Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı. 

NTV'ye konuşan Kazak, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 

"GEREKLİ ŞEYLERİ 1-2 GÜN SONRA ERSUN HOCA SÖYLER"

Volkan Kazak, derbide kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine basın toplantısına katıldı.


Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Kazak, soru almadığı basın toplantısında şunları kaydetti:

"Söyleyeceklerim mazeret değil ama yine hakem tartışılıyor. Serdar Aziz'e yapılan pozisyonda penaltı için VAR'a gitmiyor, Donk'un kırmızı olması lazım. VAR kayıtları vardır dinlesinler, hakemin içeride oyuncularımıza baskı altına almak için söylediği şeylerin analizi yapılabilir. Soru almayacağım, benim söyleyeceğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Gerekli şeyleri 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler."

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeErsun Yanal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taekwondo Ligi tamamlandı
Taekwondo Ligi tamamlandı
Ülkü Çangar’a teşekkür
Ülkü Çangar’a teşekkür
Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı
Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim