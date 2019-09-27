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Ersun Yanal’ın derbide Luiz Gustavo planı!

Süper Lig 6. haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sarı lacivertlilerin teknik patronu Ersun Yanal, savunma hattında değişiklik peşinde.

27 Eylül 2019 Cuma 15:30
Ersun Yanal’ın derbide Luiz Gustavo planı!

Dev maç öncesi taktik varyasyonlar deneyen Fenerbahçe teknik patronu Ersun Yanal, savunma hattında değişikliğe gidebilir. Zanka-Jailson stoper ikilisini derbide oynatması beklenen Yanal, bu isimler dışında taktik idmanlarda Luiz Gustavo'yu da defansın göbeğinde denedi.

Bu dizilişte sakatlığı geçen İsla sağ beke çekilirken Ozan Tufan da orta sahada görev aldı. Tecrübeli hoca, savunma ile ilgili son kararını bugün yapılacak taktik antrenmanın ardından verecek.

FENERBAHÇE´DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Garry Rodrigues, eski takımına karşı forma giyemeyecek.

Rodrigues´in yanı sıra çalışmalarını özel program dahilinde sürdüren Victor Moses´in de görev alması beklenmiyor.

Fenerbahçe´de Tolga Ciğerci, Galatasaray´a karşı forma giyecek. Yanal´ın görev vermesi durumunda eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ersun YanalLuiz Gustavo
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