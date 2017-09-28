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Ertaç’a nazar değdi

Gol Kralı Ertaç Taşkıran, Cihangir karşılaşmasında meydana gelen ayak bileğindeki zedelenme nedeniyle, Fenerbahçe Kulübü Doktoru Burak Kunduracıoğlu’nda tedavi olmak için İstanbul’a gitti.

28 Eylül 2017 Perşembe 12:56
Ertaç’a nazar değdi

Coşkun Kutay

Türk Ocağı’nın, 2017-18 futbol sezonu K-PET Süper Ligi’nin ilk haftasında evinde oynadığı Cihangir karşılaşmasının 45. dakikasında rakibi ile girdiği mücadelede aldığı darbe sonucunda sakatlanmasına rağmen oyuna devam eden gol kralı Ertaç Taşkıran’ın müsabaka sonrasında ayak bileğinin şişmesi dikkat çekti.

Bu nedenle Ertaç, muayene ve gerekirse tedavi için Fenerbahçe Kulübü Doktoru Burak Kunduracıoğlu’ndan randevu alınarak tedavi için İstanbul’a gitti. Ertaç Taşkıran’ın yapılan kontroller sonrasında, şişen ayak bileğindeki bağların zedelendiği belirlendi.

Ertaç’ın ayağındaki şişliğin ve oluşan ödemin giderilebilmesi için derhal iğne tedavisine başlandı.

Ertaç’ın tedavisinin, doktor Burak Kunduracıoğlu nezaretinde bir süre daha İstanbul’da devam edeceği ve Türk Ocağı’nın pazar günü deplasmanda oynanacağı Gençlik Gücü karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağının da, müsabaka günü belli olacağı belirtildi.

Havadis Gazetesi

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Son Güncelleme: 28.09.2017 13:08
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