Esentepe ve DAÜ turladı

Havadis Spor'un haberine göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan kadınlar mücadelesinde Esentepe, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 42-27 mağlup ederek tur atladı.

Erkekler mücadelesinde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa Gelişim Akademisi karşısında zorlanamadan 20 sayı farkla 44-24 galip geldi ve turu geçen taraf oldu.

Turnuvaya bu akşam UKÜ Arena ev sahipliği yapacak.

Kadınlarda saat 18.00’de Şahlan – DİGEM, saat 19.30’da ise erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Yükseliş maçları oynanacak.