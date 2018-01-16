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Esentepe ve DAÜ turladı

Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Derviş Mişon Büyükler Turnuvası dün akşam başladı.

16 Ocak 2018 Salı 11:52
Esentepe ve DAÜ turladı
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Havadis Spor'un haberine göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan kadınlar mücadelesinde Esentepe, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 42-27 mağlup ederek tur atladı.

Erkekler mücadelesinde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa Gelişim Akademisi karşısında zorlanamadan 20 sayı farkla 44-24 galip geldi ve turu geçen taraf oldu.

Turnuvaya bu akşam UKÜ Arena ev sahipliği yapacak.

Kadınlarda saat 18.00’de Şahlan – DİGEM, saat 19.30’da ise erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Yükseliş maçları oynanacak.

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