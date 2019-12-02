Euro 2020'de açılış maçı Türkiye'nin!

Gelecek sene 60. yılı şerefine İlk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılan 24 takım arasında millilerimiz de yer alıyor. Turnuvaya A Grubu’ndan katılacak Türkiye’nin rakipleri çekilen kura sonucu İtalya, Galler ve İsviçre oldu. Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Peki İtalya Türkiye maçı ne zaman? İşte EURO 2020 başlama tarihi…

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran 2020'de Türkiye İtalya maçı ile başlayacak. Yarı final mücadeleleri 7 ve 8 Temmuz’da Wembley Stadı’nda oynanırken, şampiyonu belirleyecek olan karşılaşma 12 Temmuz’da yine Wembley’de oynanacak. Final karşılaşması sonrasında turnuva sona erecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Turnuvanın açılış maçı da olacak Türkiye İtalya maçı 12 Haziran 2020’de Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

A Grubu’ndaki eşleşmeler 12-13-17 ve 21 Haziran’da Roma (İtalya) ve Bakü’de (Azerbaycan) oynanacak.

12 Haziran | İtalya – Türkiye (Roma)

17 Haziran | Türkiye – Galler (Bakü)

21 Haziran | Türkiye – İsviçre (Bakü)