16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.
Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:
2 Temmuz Cuma
19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)
22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)
3 Temmuz Cumartesi
19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)
22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)
EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
EURO 2020'de son 16 turu maçları tamamlandı, 8 takım çeyrek final bileti aldı. Turnuvada çeyrek final maçları, 2-3 Temmuz'da oynanacak.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.