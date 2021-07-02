EURO 2020'de çeyrek final zamanı

EURO 2020'de çeyrek final maçları başlıyor. İlk karşılaşmada İsviçre ile İspanya karşılaşacak. Maç saat 19.00'da Saint Petersburg'da oynanacak.



Turun sürpriz ekibi İsviçre, bu aşamaya son dünya şampiyonu Fransa'yı eleyerek geldi. Vladimir Petkovic'in ekibinde Granit Xhaka cezalı. İsviçre tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayacak.

İspanya ise 3 kez kıtanın en büyüğü olmayı başardı. Luis Enrique'nin ekibinde eksik yok. İspanya bir önceki turda büyük heyecana sahne olan maçta Hırvatistan'ı uzatmada 5-3 yenerek tur atladı.



İsviçre-İspanya maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

BELÇİKA MI, İTALYA MI?



Günün ikinci maçı Belçika ile İtalya arasında oynanacak. Karşılaşmanın adresi Münih.



Belçika, çeyrek finale son şampiyon Portekiz'i eleyerek geldi. Turnuvada oynadığı 4 maçı da kazanan Roberto Martinez'in ekibinde Timothy Castagne sakat. Gözler Eden Hazard ve Kevin De Bruyne'nin üzerinde. İki futbolcunun oynayıp oynamayacağı belirsiz.

İtalya ise tam kadro. Roberto Mancini'nin ekibi de bu tura 4'te 4 yaparak geldi. Gök Mavililer son 16 turunda zorlansa da Avusturya'yı 2-1 yenmeyi başardı. Tarihinde 3 kez final oynayan İtalya, 1968'de şampiyon olmayı başarmıştı.



Saat 22.00'de başlayacak Belçika - İtalya karşılaşmasını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.



TRT 1'den canlı yayınlanacak İki maçın kazananları yarı finalde eşleşecek.