EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a yeni görev

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynanacak olan Hırvatistan-İspanya maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 28 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andreas Ekberg (İsveç) olacak.

Karşılaşmada Bastian Dankert (Almanya) VAR, Christian Dingert (Almanya) AVAR1, Christian Gittelmann (Almanya) AVAR2 ve Pawel Gil (Polonya) AVAR3 olarak görev yapacak.