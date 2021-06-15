Euro 2020’de 5. gün: F Grubu'nda iki maç yapılacak

F Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların ilkinde, son Avrupa şampiyonu Portekiz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan ile TSİ 19.00'da karşılaşacak.



FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Günün diğer karşılaşmasında ise son dünya şampiyonu Fransa ile Avrupa şampiyonası tarihinin en başarılı takımlarından Almanya kozlarını paylaşacak.



Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

İSPANYA'DAN SESSİZ BAŞLANGIÇ

EURO 2020'de E Grubu ikinci maçında İspanya ile İsveç 0-0 berabere kaldı.



İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İsveç kalecisi maç boyunca yaptığı önemli kurtarışlarla İspanya'ya gol izni vermedi. Grubun ilk maçında Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.



Öte yandan 18 yaşındaki Pedri Lopez İspanya formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen en genç oyuncu oldu. Pedri, Barcelona formasıyla geçtiğimiz sezon 52 maça çıkarken 40'ında ilk 11 oynadı.

SLOVAKYA GALİBİYETLE BAŞLADI

E Grubu ilk maçında Saint-Petersburg Krestovsky Stadı'nda Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.



Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik Slovakya'da kaptan olarak maça çıkarken 90 dakika sahada kaldı. Slovakya 18'inci dakikada Szczesny'nin kendi kalesine ve 68'inci dakikada Skriniar'ın attığı golle 3 puana ulaştı. Polonya'nın tek golü 46'ncı dakikada Linetty'den geldi. Polonya'da Krychowiak 62'nci dakikada 2'nci sarı kartı görerek takımın 10 kişi bıraktı.