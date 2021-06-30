EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.



Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.



Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:



2 Temmuz Cuma



19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)



22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)



3 Temmuz Cumartesi



19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)



22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)