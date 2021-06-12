EURO 2020’de korkutan anlar: Eriksen yere yığıldı

EURO 2020’de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında, Danimarklı oyuncu Eriksen hareketsiz şekilde yerde kaldı. Sağlık görevlileri Eriksen’e kalp masajı uygulamaya başladı. Müdahalenin ardından, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu gösteren bir görüntü servis edildi. Maç askıya alındı. UEFA’dan yapılan açıklamada, Eriksen’in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu kaydedildi. Türkiye saati ile 20.45’te detaylı bir açıklama daha yapılacağı belirtildi.

EURO 2020’de B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında oldukça endişe verici anlar yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında, 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, herhangi bir müdahale almadan hareketsiz bir şekilde yere yığıldı.

Eriksen’in yanında bulunan oyuncular, acil olarak sağlık görevlilerinin müdahalede bulunması için çağrı yaptı.

Sağlık görevlileri, Eriksen’in yanına geldikten çok kısa bir süre sonra oyuncuya kalp masajı uygulamaya başladı.

Kalp masajı sırasında Danimarkalı oyuncular, Eriksen’in ve sağlık ekibinin etrafında birbirlerine sarılarak bekledi.

Yaklaşık 10 dakika sonra Eriksen, içeri alındı. İçeri alınırken, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu gösteren bir fotoğraf servis edildi. Fotoğrafta sol elini alnına götüren Eriksen'e, oksijen maskesi takıldığı görüldü.

UEFA, Danimarka-Finlandiya maçının askıya alındığını açıkladı.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Eriksen’in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu kaydedildi. Türkiye saati ile 20.45’te detaylı bir açıklama daha yapılacağı belirtildi.