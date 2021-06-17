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EURO 2020'de koronavirüs paniği: Slovakya oyuncusunun testi pozitif çıktı

Slovakya Milli Takımı'ndan bir personelde ve defans oyuncusu Denis Vavro'da koronavirüs tespit edildi.

17 Haziran 2021 Perşembe 14:56
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EURO 2020'de koronavirüs paniği: Slovakya oyuncusunun testi pozitif çıktı

Başantrenör Stefan Tarkoviç, Slovakyalı defans oyuncusu Denis Vavro ile takımdaki bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Her ikisinin de kendilerini iyi hissettiklerini ve karantinaya girdiklerini belirten Tarkoviç, cuma günü St. Petersburg'da gerçekleşecek İsveç karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi. 

Slovakya, geçen pazartesi Polonya'yı 2-1 yenmişti. 

Takım, gelecek çarşamba ise İspanya ile karşı karşıya gelecek. 

EURO 2020'de daha önce İsveç Milli Takımı futbolcularından Dejan Kulusevski ile Mattias Svanberg de koronavirüse yakalanmıştı. 

Son Güncelleme: 17.06.2021 16:08
Anahtar Kelimeler:
Slovakya
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