EURO 2020'de koronavirüs paniği: Slovakya oyuncusunun testi pozitif çıktı

Başantrenör Stefan Tarkoviç, Slovakyalı defans oyuncusu Denis Vavro ile takımdaki bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Her ikisinin de kendilerini iyi hissettiklerini ve karantinaya girdiklerini belirten Tarkoviç, cuma günü St. Petersburg'da gerçekleşecek İsveç karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi.

Slovakya, geçen pazartesi Polonya'yı 2-1 yenmişti.

Takım, gelecek çarşamba ise İspanya ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020'de daha önce İsveç Milli Takımı futbolcularından Dejan Kulusevski ile Mattias Svanberg de koronavirüse yakalanmıştı.