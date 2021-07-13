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EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en iyi 11'i belli oldu.

13 Temmuz 2021 Salı 15:25
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EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) en iyi 11'i, başta Fabio Capello, David Moyes, Aitor Karanka, Robbie Keane, Esteban Cambiasso ve Cosmin Contra olmak üzere birçok isimden oluşan teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

Şampiyon İtalya'dan 5, finalist İngiltere'den 3 futbolcunun dahil edildiği EURO 2020'nin en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (İtalya)

Defans: Kyle Walker, Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola (İtalya)

Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya)

Forvet: Federico Chiesa (İtalya), Romelu Lukaku (Belçika), Raheem Sterling (İngiltere)

Son Güncelleme: 13.07.2021 16:31
Anahtar Kelimeler:
EURO 2020
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