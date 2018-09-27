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EURO 2024'ün ev sahibi belli oldu!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi Almanya oldu. Türkiye ile Almanya'nın yarıştığı EURO 2024 Avrupa Şampiyonası organizasyonu Almanya'da düzenlenecek.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:25
EURO 2024'ün ev sahibi belli oldu!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi Almanya oldu. Türkiye ile Almanya'nın yarıştığı EURO 2024 Avrupa Şampiyonası organizasyonu Almanya'da düzenlenecek.

Tören öncesinde iki aday ülkenin temsilcileri, UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda TSİ 14.00'ten itibaren tanıtım videoları ve soru-cevap bölümünün de yer aldığı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Türkiye adına sunumu TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin Adaylık Elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yaptı.

Medyaya kapalı olarak gerçekleşen oturumların ardından, UEFA Yönetim Kurulu yapacağı değerlendirme sonrasında TSİ 15.45'te düzenlenen törenle UEFA EURO 2024 ev sahibi federasyonu ilan edildi.

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Anahtar Kelimeler:
EURO 2024Avrupa ŞampiyonasıAlmanyaTürkiyeHaberSpor
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