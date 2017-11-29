Euroleague’de dev derbi

B Grubunda mücadele eden iki Türk takımının karşı karşıya geleceği önemli müsabaka, bugün KKTC saati ile 17:30’da, Türkiye saati ile 18:30’da İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Basketbolseverler heyecanlı mücadeleyi BRT 1 HD kanalı ile www.fiba.com web adresi ile Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı resmi Facebook hesabından canlı olarak izleyebilecekler.

İki takımın da birer yenilgisinin bulunduğu grupta, Yakın Doğu Üniversitesi topladığı 9 puanla averaj farkıyla ikinci sırada, Fenerbahçe de 9 puan ile üçüncü sırada bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi tek yenilgisini sahasında UMMC Ekaterinburg’dan alırken, Fenerbahçe de Famila Scihio deplasmanında yenilgiye uğradı.

Zafer Kalaycıoğlu: Savunma bu maçın anahtarı

Fenerbahçe ile çıkacakları önemli maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, önemli ve dikkat edilmesi gereken bir maç olduğunu söyledi.

Milli Takım’da sakatlanan Quanitra Hollingsvorth’un sakatlığının devam ettiğini belirten Başantrenör Kalaycıoğlu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye Ligi’nde en az sayı gören ve savunması güçlü olan bir takım olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, “Savunma bu maçın anahtarı. Savunma özelliğimizi bu maçta sahaya yansıtmak için gereken özeni göstereceğiz. Maçın başında göstereceğimiz performans çok önemli. Rakibimiz de iyi bir kadroya sahip, onlarda gerekli hazırlıklarını yapmıştır. Dikkatli olup, gereken mücadeleyi göstererek kendi evimizdeki maçı kazanmak istiyoruz. Kaliteli ve mücadelesi yüksek bir maç olacağını düşünüyorum” dedi.