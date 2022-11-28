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Evkaf’tan Değirmenlik Başpınar Bölgesine Spor Salonu

2017 yılında spor faaliyetlerine başlayan Ottoman Fight Spor Derneği, EVKAF’ın destekleriyle Değirmenlik Başpınar Bölgesinde ki spor salonuna kavuştu. 

28 Kasım 2022 Pazartesi 10:56
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Evkaf’tan Değirmenlik Başpınar Bölgesine Spor Salonu



Spor Salonunda aktif yapılacak olan faaliyetler arasında modern dövüş sanatı çerçevesinde Kick Boks, Mma, Muay Thai, Boks, Güreş dersleri verilecek. Aynı zamanda okçuluk, mangala, satranç ve çeşitli zekâ oyunları da spor salonunda yer alarak gençlere fayda sağlayacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür’ü Prof. Dr. İbrahim Benter, KKTC Kick Boks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, Güreş Federasyon Başkanı Mehmet Öznacar ve spor salonunda eğitim verecek olan antrenörlerden Feyzi Kurumanastırlı, Hasan Kurumanastırlı ve Ömer Suiçmez’in katılımıyla açılış gerçekleşti.

Açılış sırasında konuşma yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür’ü Prof. Dr. İbrahim Benter “Çocuklarımızın yanlış yerlere gitmesini ve yanlış işler yapmasını istemiyorsak sağlıklı alternatifler sunmak mecburiyetindeyiz” diyerek spor alanına sağlayacakları desteklerin devam edeceğini söyledi.

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