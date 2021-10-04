Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü!

Popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp’a da erişim sağlanamıyor. Instagram açılmak istendiğinde server hatası veriyor.

WhatsApp’a ise sistem bağlanamıyor. Facebook’ta ise “Sorry, something went wrong” hatası veriyor.

İnternet kullanıcıları, aynı çatı altında faaliyet gösteren WhatsApp, Facebook ve Instagram’a girmekte sorun yaşarken, dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden “downdetector.com” adlı internet sitesine kullanıcılar tarafından çok sayıda hata bildirimi gönderildi.

Yaşanan soruna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.