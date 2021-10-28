Falcao tarihe geçti, Barcelona yıkıldı

La Liga'nın 11'inci haftasında Rayo Vallecano, Barcelona'yı Radamel Falcao'nun attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Falcao, 35 yaş 259 günle La Liga'da takımıyla çıktığı 6 maçta 4 gol atan en yaşlı futbolcu oldu.