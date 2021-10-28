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Falcao tarihe geçti, Barcelona yıkıldı

La Liga'nın 11'inci haftasında Rayo Vallecano, Barcelona'yı Radamel Falcao'nun attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Falcao, 35 yaş 259 günle La Liga'da takımıyla çıktığı 6 maçta 4 gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

28 Ekim 2021 Perşembe 09:53
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Falcao tarihe geçti, Barcelona yıkıldı
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İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano'ya konuk oldu.

Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 30. dakika bir dönem Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao kaydetti.

Falcao, 35 yaş 259 günle La Liga'da takımıyla çıktığı 6 maçta 4 gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

Bu sonuçla üst üst ikinci kez mağlup olan Barcelona 15 puanda kalırken, 6. galibiyetini alan Rayo Vallecano puanını 19 yaptı.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaLa LigaRayo VallecanoRadamel Falcao
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