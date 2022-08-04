Künye
Kıbrıs 37
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!
Pompacı 18 ay hapis yatacak
Pompacı 18 ay hapis yatacak
Silah çekip tehdit etti!
Silah çekip tehdit etti!
Gönüllü ifade verdi... Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler

Famagusta’da sona doğru

04 Ağustos 2022 Perşembe 19:21
11 Okunma
Famagusta’da sona doğru
banner48

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası’nda üçüncü gün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Yarın Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak olan final karşılaşmaları ile salon kısmı tamamlanacak ve gözler Cumartesi günü Kapalı Maraş’ta oynanacak olan plaj bölümüne çevrilecek. Kadınlarda 2, erkeklerde yine 2 karşılaşmanın oynandığı günde, kadınlarda Türkiye ve KKTC(A), erkeklerde ise KKTC ve İran rakiplerini mağlup ederek günü galibiyetle kapatan taraf oldular.

Kadınların galibi Türkiye ve KKTC(A)

Günün kadınlar karşılaşmasında Romanya ile Türkiye karşı karşıya geldi. İlk devresini Romanya karşısında 18-4 önde kapatan Türkiye sahadan da 37 – 11 galip ayrılarak rahat bir galibiyete imza attı. Türkiye’de Nehiraz 9 golle ön plana çıkan isim olurken, Ela 8 golle bu oyuncuyu takip eden bir başka isim oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise kadınlarda KKTC(A) ve KKTC(B) takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran KKTC(A) takımı ilk devreyi 16-8 önde kapatırken, sahadan da 34-19 galip ayrılarak günü galibiyetle kapatan taraf oldu. KKTC(A) takımında günü 10 golle bitiren Ecetürk ön plana çıkan isim oldu.

Erkeklerde gün İran ve KKTC’nin

Günün erkekler mücadelesinde ise Kosova – KKTC, İran – Özbekistan takımları karşı karşıya geldi. Kosova – KKTC maçının ilk devresini 17-8 önde kapatan KKTC sahadan da 29-17 galip ayrılarak gün adına önemli bir galibiyete imza attı. Günün ikinci karşılaşması ise zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen maçın ilk devresini 12-10 önde kapatan Özbekistan olurken, İran ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyarak sahadan 20-17 galibiyetle ayrılarak çekişmeli maçın kazananı oldu.

Anahtar Kelimeler:
FamagustaSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Terim 21 yıl aradan sonra Avrupa'ya gidiyor!
Fatih Terim 21 yıl aradan sonra Avrupa'ya gidiyor!
2030 Dünya Kupası için dört ülkeden başvuru
2030 Dünya Kupası için dört ülkeden başvuru
Famagusta Cup’ta ikinci gün tamamlandı 
Famagusta Cup’ta ikinci gün tamamlandı 










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim