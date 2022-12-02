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Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor

Rabat, Kazablanka, Marakeş ve Tanca olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen Faslılar, attıkları sloganlar ve ellerinde bayraklarla milli takımlarının Dünya Kupası'nda son 16'ya yükselmelerinin sevincini yaşadı.

02 Aralık 2022 Cuma 23:01
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Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor



Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında Kanada karşısında 2-1’lik galibiyet alarak grubundan lider çıkması Faslı futbolseverleri sevince boğdu.

Maçın son düdüğünün çalmasının ardından başta başkent Rabat, Kazablanka, Marakeş ve Tanca olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen Faslılar, attıkları sloganlar ve ellerinde bayraklarla galibiyeti kutluyor.

Birçok kentte önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, çeşitli marşlar eşliğinde yaptıkları meşale gösterileriyle galibiyetin sevincini yaşadı.

FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamladı.

Fas, 1986'den sonra tarihinde ikinci kez dünya kupasında son 16 takım arasına girmeyi başardı.

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