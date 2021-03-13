Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

Fatih Terim'den Belhanda yorumu ; "Müsaade etmem"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi açıklamalar yaptı. Terim, sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda hakkında ilk kez konuştu.

13 Mart 2021 Cumartesi 18:40
250 Okunma
Fatih Terim'den Belhanda yorumu ; "Müsaade etmem"

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu.

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, beIN SPORTS'a konuştu;

"Gerekirse iki santrforu kullanabiliriz demiştim. 2 merkez santrforla devam etmeyi düşünüyorum. Tatmin olmazsam hamle oyuncularım da başka şekli oynayacak planımız var. En yumuşak geçiş böyle oldu. Böyle bir takım sahaya sürdüm. Müdahale edeceğiz bir şey olursa. Tüm taktik çalışmalarda iyi gördüm. Olan olmayan herkes hazır ve mutlu, bu güzel. Burada kadroya alamadığım Oğulcan, Halil, Şener, Bartuğ, Fatih de mutlular. Halil sezon sonuna kadar bizde ama bonservisini alabilirsek, yönetime teklifte bulunacağım, çok iyi transfer olacak. Oğulcan'ın cezasıyla alakası yok, 4 senelik mukavelesi var. Uzun süre bizde olacak bir oyuncu. Onla ilgili güzel şeyler düşünüyorum. Olan olmayan, o günün maçıyla ilgili alınan kararlardır. Herkes göreve hazırdır. Kimse de mutsuz değildir."

BELHANDA HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU
"Biz Belhanda'yı; 6 ay yazmadığımız Nagatomo'yu, Gomis'i, Drogba'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında tüm çalışanlara, emek verenlere, güzel Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. bizim için orada tamamlandı. Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmem, özellikle takımımda. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, kulüptür... 

Temsilcilerimiz her yerde. Harry Kewell Galatasaray'ın Avustralya'da temsilcisidir, Melo, Drogba öyledir. İyi ayrılmak, hizmetlerine teşekkür etmek, Galatasaray'ın bir kültürü olmalıdır. Kulüp bu kararı almıştır. Orada da bitmiştir.  Kimsenin unutmaması gereken bir şey var, tek önemli kelime Galatasaray'dır."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Başkanı Cengiz'in hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı
Galatasaray Başkanı Cengiz'in hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı
Zenit'ten taraftarlarına ücretsiz aşı
Zenit'ten taraftarlarına ücretsiz aşı
Belhanda ezeli rakibe gidiyor
Belhanda ezeli rakibe gidiyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim