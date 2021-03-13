Fatih Terim'den Belhanda yorumu ; "Müsaade etmem"

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu.

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, beIN SPORTS'a konuştu;

"Gerekirse iki santrforu kullanabiliriz demiştim. 2 merkez santrforla devam etmeyi düşünüyorum. Tatmin olmazsam hamle oyuncularım da başka şekli oynayacak planımız var. En yumuşak geçiş böyle oldu. Böyle bir takım sahaya sürdüm. Müdahale edeceğiz bir şey olursa. Tüm taktik çalışmalarda iyi gördüm. Olan olmayan herkes hazır ve mutlu, bu güzel. Burada kadroya alamadığım Oğulcan, Halil, Şener, Bartuğ, Fatih de mutlular. Halil sezon sonuna kadar bizde ama bonservisini alabilirsek, yönetime teklifte bulunacağım, çok iyi transfer olacak. Oğulcan'ın cezasıyla alakası yok, 4 senelik mukavelesi var. Uzun süre bizde olacak bir oyuncu. Onla ilgili güzel şeyler düşünüyorum. Olan olmayan, o günün maçıyla ilgili alınan kararlardır. Herkes göreve hazırdır. Kimse de mutsuz değildir."

BELHANDA HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

"Biz Belhanda'yı; 6 ay yazmadığımız Nagatomo'yu, Gomis'i, Drogba'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında tüm çalışanlara, emek verenlere, güzel Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. bizim için orada tamamlandı. Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmem, özellikle takımımda. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, kulüptür...

Temsilcilerimiz her yerde. Harry Kewell Galatasaray'ın Avustralya'da temsilcisidir, Melo, Drogba öyledir. İyi ayrılmak, hizmetlerine teşekkür etmek, Galatasaray'ın bir kültürü olmalıdır. Kulüp bu kararı almıştır. Orada da bitmiştir. Kimsenin unutmaması gereken bir şey var, tek önemli kelime Galatasaray'dır."