Fatih Terim'den son imza paylaşımı

Galatasaray'da alınan kötü sonuçlarla birlikte yönetim kurulu ve başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile yola devam etmeme kararı aldı.

2017 yılının Aralık ayında 4. kez göreve başladığı Galatasaray ile yolları ayrılan Terim'in yerine sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştı.

Ayrılığın ardından Fatih Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray'a ilk geldiğinde attığı imza ile son ayrılışında attığı imzanın fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Terim, fotoğrafların altına "Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…" notunu düştü.