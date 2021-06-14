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Fatih Terim'e 'Adadan teklif var' iddiası

İddiaya göre Everton Sportif Direktörü Marcel Brands, Başkan Ferhat Moşiri'nin bu talebi doğrultusunda Fatih Terim'le ortak zemini bulmaya çalışıyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi 08:44
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Fatih Terim'e 'Adadan teklif var' iddiası

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim, kariyerini Avrupa'da devam ettirebilir. İngiliz ve İtalyan ekipleriyle anılan tecrübeli antrenör için son olarak Everton devreye girdi.

Ajansspor'un haberine göre, Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için birçok isim masada analiz ediliyor. Bu listede, Türk futbolunun ünlü simalarından Terim de var. 

Kolombiya'da yayın yapan Gol Caracol TV, Galatasaray'da Falcao'nun antrenörlüğünü yapan Fatih Terim'in James ve Yerry gibi başka Kolombiyalıları çalıştırabileceği iddia edildi. Haberde, Terim'in sezon sonunda sözleşmesinin uzatılmadığı bilgisine yer verilirken; Premier Lig ekibi Everton'la görüştüğü ileri sürüldü. 

Kulübün sahibinin eşi: Teklif yapıldı

İngiltere'deki Fatih Terim iddiaları, kulübün sahibi Ferhat Moşiri'nin eşi Nazenin Ansari'nin söyledikleriyle de desteklendi. Everton'la ilgili bir programa konuk olan Ansari, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim'e teklif yapıldığını ve bu teklifin eşinin vasıtasıyla hazırlandığını vurguladı.

Everton Sportif Direktörü Marcel Brands, Başkan Ferhat Moşiri'nin bu talebi doğrultusunda Fatih Terim'le ortak zemini bulmaya çalıştı.

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