Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!

Fatih Terim'e süper teklif

Fatih Terim, 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor. 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Felix Sanchez'le yola devam etmeme kararı alan Katar, Fatih Terim'e teklif yaptı. Deneyimli hocanın uzun süredir beklettiği bu teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.

23 Nisan 2022 Cumartesi 10:09
1779 Okunma
Fatih Terim'e süper teklif

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra nasıl bir yol haritası çizeceği merakla beklenen Fatih Terim kararını verdi. Deneyimli hocanın yeni adresi Katar Milli Takımı olabilir.

FATİH TERİM TEKLİFİ KABUL ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Akşam'da yer alan habere göre, Tam 1 yıldır Fatih Terim'in peşinde koşan Katar Milli Takımı, tecrübeli hocayla ilgili ısrarını sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Fatih Terim'in de bu kez teklifi kabul etmeyi düşündüğü ve en büyük futbol organizasyonunda yerini almak istediği belirtiliyor.

Fatih Terim, Dünya Kupası'na damga vuracak! İşte İmparator'un yeni takımı

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

An itibarıyla Katar Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Felix Sanhez'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Katar, Fatih Terim'le sözleşme imzalayıp 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyona İmparator'la girmek istiyor.

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKSA liginde günün maçları
AKSA liginde günün maçları
Mağusa Türk Gücü, şampiyonluk kupasını aldı
Mağusa Türk Gücü, şampiyonluk kupasını aldı
Manchester United Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'a emanet
Manchester United Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'a emanet










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim