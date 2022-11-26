Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
banner107

Fatih Terim'in acı günü

Teknik direktör Fatih Terim'in 91 yaşında vefat eden annesi Nuriye Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 14:36
13 Okunma
Fatih Terim'in acı günü



Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan ve dün vefat eden Nuriye Terim'in cenazesi, özel bir hastanenin morgundan alınıp evinin önünden geçirilerek Asri Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Cenazeye, Fatih Terim, kızları Buse Terim Bahçekapılı, Merve Terim Çetin, yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Fatih Terim, cenaze namazı öncesinde ailesiyle taziyeleri kabul etti.

Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Terim ve Çelik'in de omuzladığı tabut, defnedileceği yere kadar taşındı.

Nuriye Terim'in cenazesi daha sonra aile mezarlığında toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimCenazeNuriye Terim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa derbisinde kazanan MTG
Mağusa derbisinde kazanan MTG
Enner Valencia'yı kimse durduramıyor!
Enner Valencia'yı kimse durduramıyor!
İran, Galler'i duraklamalarda yıktı
İran, Galler'i duraklamalarda yıktı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim