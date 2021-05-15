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Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor

Galatasaray, Teknik Direktörü Fatih Terim'in toteminden gelir elde etme hazırlığında.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:51
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Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor

Birçok karşılaşmayı buz kovasına oturarak izleyen deneyimli hoca, bunu taktik olarak yapıyordu ancak durum daha sonrasında toteme dönüştü. Terim'le özdeşleşen buz kovaları, şampiyon olunması halinde satışa çıkacak. Bunun için de imalat çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Galatasaray, Fatih Terim'in son maçlarda yedek kulübesinin hemen yanında üzerine oturduğu buz kovasının satışını planlıyor ve rekor talep bekliyor. Hatta imalat için bir sponsorla ön anlaşma yapıldı. Şampiyonluğun kazanılması durumunda seri üretime hemen başlanacağı belirtildi.

Taktikti totem oldu

Fatih Terim'in bu kovaya 'totem' olarak oturduğu haberleri çıkmıştı. Ancak daha sonrasında Terim'in o açıdan sahayı daha iyi gözlemlediği belirtilmişti. Sonrasında bu taktik toteme dönüştü. Terim, son dakikaları buz kovasına oturarak izlediği maçlardan hep puan kurtarmayı başardı.

Son Güncelleme: 15.05.2021 19:56
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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