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Fatih Terim'in son 10 yılda aldığı cezalar 1 sezonu buldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında görev yaptığı son 7 sezonda cezalardan dolayı toplamda 33 resmi maça çıkamadı.

26 Mart 2021 Cuma 11:07
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Fatih Terim'in son 10 yılda aldığı cezalar 1 sezonu buldu

Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan, Türkiye'ye kulüpler düzeyinde getirilen ilk uluslararası kupanın mimarı olan ve A Milli Futbol Takım ile de önemli başarılar kazanan Fatih Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara bir yenisi daha eklendi.

35'inci resmi maçını kaçıracak

Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda 4-3 kaybettikleri Çaykur Rizespor müsabakasının ardından PFDK, Terim'e 2 maç men cezası verdi. Bu cezayla tecrübeli teknik adam, son 10 yılda Süper Lig'de görev yaptığı 7. sezonda 35. resmi maçını kaçıracak.

Ligde 28 maçta yok

Fatih Terim, verilen 33 maçlık cezanın 28'ini Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.

Sarı-kırmızılılar, bu maçların 17'sini kazanırken 10'unda berabere kalıp, 6'sında mağlup oldu. Galatasaray, TFF Süper Kupa'daki 2 maçı kazanırken, Türkiye Kupası'ndaki 3 maçın 2'sinde galip geldi, 1 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, Terim'in cezalı olduğu 28 lig mücadelesinde ise 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte lig müsabakalarında toplamda 36 puan kaybetti.

2011-2012 sezonu

Terim, 2011-2012 sezonunda 1 müsabakayı cezası nedeniyle kaçırdı.

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun 4. haftasındaki Trabzonspor müsabakasından sonra 3 maç men cezası verilen Terim'in 2 maçlık cezası ertelendi. Tecrübeli teknik adam, sadece 5. haftadaki Beşiktaş maçında takımının başında yer alamadı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi beraberlikle sonuçlandı.

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