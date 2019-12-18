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F.Bahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu.

18 Aralık 2019 Çarşamba 12:07
F.Bahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

MHK’den son dakika açıklaması… Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta hakem Cüneyt Çakır görev alacak. VAR hakemi ise Mete Kalkavan olarak açıklandı. İşte haftanın hakemleri:

Anahtar Kelimeler:
F.BahçeBeşiktaş
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