F.Bahçe'den Obradovic açıklaması!

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy ve başantrenör Zeljko Obradovic, yeni sözleşme ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Semih Özsoy, “Hoca istediği sürece devam eder. İmzaların pek değeri yoktur, gönüldür. Zeljko bizim için hakikaten farklı. Erkek basketbolda Zeljko’dan öncesi ve sonrası vardır.” ifadelerini kullandı.

OBRADOVIC: “ALİ KOÇ İLE TOPLANTI YAPTIK”

Obradovic ise Teksüt Bandırma maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy’la birlikte toplantı yaptık. Toplantıda Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini de vardı. Kendileriyle bulunduğumuz durumu nasıl iyileştirebileceğimize ve bu durumdan nasıl çıkabileceğimize dair görüştük. Toplantımız çok iyi geçti. Gelecekte daha iyi seviyede olmak için neler yapmamız gerektiğini hep birlikte konuştuk.” dedi.

Başarılı antrenör, Ali Koç ve Semih Özsoy’un desteklerine değinerek, “İkisine de koşulsuz destekleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Semih Bey’e teşekkür ediyorum çünkü her zaman bizimle ve bizimle inanılmaz vakit geçirerek bize her zaman yardımcı olmaya çalışıyor. Umarım yaşanan her şey, takım olarak nasıl bir yerde olduğumuzu, ne kadar büyük bir kulüpte bulunduğumuzu ve insanların bize nasıl reaksiyon göstererek destek olduklarını anlayıp, yüzde yüzümüzü değil daha fazlamızı vermemiz gerektiğini kavrayacağız.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.