F.Bahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak!

Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçının ‘kural hatası’ nedeniyle tekrar edilmesi talebinin reddedilmesi üzerine resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Sarı lacivertliler konuyla ilgili olarak, MHK ve IFAB arasındaki yazışmaları, MHK’nın görüşünü ve TFF Yönetim Kurulu’nun kararıyla ilgili sayfayı talep ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü ayrıca konuyu Tahkim Kurulu’na taşıma kararı aldıklarını belirtti.

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama;

“Futbol A Takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül 2019 tarihinde oynadığı müsabaka ile ilgili kulübümüzün yaptığı “kural hatası başvurusu” ile ilgili TFF Yönetim Kurulu kararını dün akşam saatlerinde açıklamıştır.

Talebimizin reddi yönündeki bu karara haklı hukuki gerekçelerle katılmadığımızı, bu nedenle TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapılacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak isteriz.