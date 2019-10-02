Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı

F.Bahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maçının tekrar edilmemesi yönünde aldığı kararın ardından sarı lacivertli camiadan açıklama geldi. Fenerbahçe konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyacağını duyurdu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:27
F.Bahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak!

Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçının ‘kural hatası’ nedeniyle tekrar edilmesi talebinin reddedilmesi üzerine resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Sarı lacivertliler konuyla ilgili olarak, MHK ve IFAB arasındaki yazışmaları, MHK’nın görüşünü ve TFF Yönetim Kurulu’nun kararıyla ilgili sayfayı talep ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü ayrıca konuyu Tahkim Kurulu’na taşıma kararı aldıklarını belirtti.

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama;

“Futbol A Takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül 2019 tarihinde oynadığı müsabaka ile ilgili kulübümüzün yaptığı “kural hatası başvurusu” ile ilgili TFF Yönetim Kurulu kararını dün akşam saatlerinde açıklamıştır.

Talebimizin reddi yönündeki bu karara haklı hukuki gerekçelerle katılmadığımızı, bu nedenle TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapılacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

banner22
Anahtar Kelimeler:
F.Bahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Beko Madrid deplasmanında
Fenerbahçe Beko Madrid deplasmanında
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Trabzonspor-Basel maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor-Basel maçının hakemi belli oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim