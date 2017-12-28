Federasyondan devrim gibi karar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kulüplerin transferleri konusunda devrim sayılabilecek önemli kararlar aldı.

BRTK Spor'da yer alan habere göre; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde yürürlüğe girecek kararla kulüplerin transfere karşılık kestikleri çeklerin karşılıksız çıkması halinde ilgili kulübe bir yıl boyunca transfer yasağı getirilecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu verilen transfer çeklerinin karşılıksız çıkması durumunda ilgili transferi iptal ederek ilgili futbolcunun da ilk transfer döneminde eski kulübüne geri dönmesi konusunda talimat hazırladı.

Federasyon yönetim kurulu kulüp çeki ile yapılan transferlerde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu çeklere şahitlik edecek.