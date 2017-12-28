Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114480
ALTIN
157.225
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0756
EURO
4.5043
Günde 1800 kalori yeter
Günde 1800 kalori yeter
Yeni tanışan çiftler az görüşün
Yeni tanışan çiftler az görüşün
60 yıllık kankalar kardeş çıktı
60 yıllık kankalar kardeş çıktı
Yeni yıla özel 9 altın öneri
Yeni yıla özel 9 altın...
Kablosuz şarj gerçek oluyor!
Kablosuz şarj gerçek oluyor!
banner34

Federasyondan devrim gibi karar

banner35

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kulüplerin transferleri konusunda devrim sayılabilecek önemli kararlar aldı.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:46
Federasyondan devrim gibi karar
banner10

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kulüplerin transferleri konusunda devrim sayılabilecek önemli kararlar aldı.

BRTK Spor'da yer alan habere göre; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde yürürlüğe girecek kararla kulüplerin transfere karşılık kestikleri çeklerin karşılıksız çıkması halinde ilgili kulübe bir yıl boyunca transfer yasağı getirilecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu verilen transfer çeklerinin karşılıksız çıkması durumunda ilgili transferi iptal ederek ilgili futbolcunun da ilk transfer döneminde eski kulübüne geri dönmesi konusunda talimat hazırladı.
Federasyon yönetim kurulu kulüp çeki ile yapılan transferlerde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu çeklere şahitlik edecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basketbolcular battaniye çaldı diye uçaktan atıldı!
Basketbolcular battaniye çaldı diye uçaktan atıldı!
Emenike’den Galatasaray’a Eboue teşekkürü
Emenike’den Galatasaray’a Eboue teşekkürü
"Son 7 yılın en kötü Fenerbahçe'si"
"Son 7 yılın en kötü Fenerbahçe'si"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim