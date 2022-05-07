Fenerbahçe 28 kupayı sergiledi

Fenerbahçe'de yılın ikinci yüksek divan kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı salonundaki konuşma kürsüsünün önünde Fenerbahçe'nin tarihi boyunca futbolda kazandığı şampiyonluk kupaları sergilendi.

Sergide, Fenerbahçe'nin tescillenmesini istediği, ligin başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1959'dan önceki lig mücadelelerinde kazanılmış 9 şampiyonluk kupası da yer aldı. Bu 9 kupanın yanı sıra 1959 sonrası alınan 19 kupanın sergilendiği alan, üyeler tarafından ilgiyle karşılandı.

Toplantıda konuşan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarlarca açılan ve eleştiri konusu olan pankartla ilgili, kulübün simgesinin gafiller tarafından bir tüfek namlusu ucuna yerleştirilerek takım otobüsü kurşunlamasının azmettiricilerinin işaret edildiğini savundu.

"2010-2011 KUPAMIZ BURADADIR"

Dündar, şöyle konuştu:

"2010-2011 kupamız buradadır. Kupamız hain FETÖ'nün kumpasına uğramış takımına moral vermek için, 10 Temmuz 2011 günü en zor şartlarda Topuk Yaylası'na varan Fenerbahçe taraftarının alın terindedir. Şaşkınlık içinde olup bitenleri izleyen ve dağılmak yerine birbirlerine kenetlenen futbolcularımızın emeklerindedir, gözyaşlarındadır. Fenerbahçe geleceğinin en büyük başkanı olmasını dilediğimiz Sayın Ali Koç'un dik duruşundadır. 2011 kupamız, bir ve bütün olmayı tüm dünyaya gösteren kadın taraftarımızdadır."

Fenerbahçe Kulübünün, son dönemdeki çirkin saldırılara karşı kulübün 3 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü ve cesur duruşunu yeniden sergilediğini aktaran Dündar, taraftar, dernekler ve avukatların harekete geçerek genlerindeki 3 Temmuz ruhunu yeniden canlandırdığını dile getirdi.

Dündar, "Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, büyük Fenerbahçe'mizin çıkarları doğrultusunda Sayın Başkan Ali Koç ve yönetimiyle uyum içinde çalışacak, yönetimimizin yanında duracak, camiamızın saldırılardan güçlenerek çıkması için elinden geleni ardına koymayacak" açıklamasında bulundu.

Dündar'ın konuşmasının ardından vefat eden ve kurula yeni katılan üyelerin ad ve soyadları okundu.

Toplantı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın faaliyet raporu konuşmasıyla devam etti.

Fenerbahçe Kulübünün derin bir insan kaynağına sahip olduğunu ve herkesin Fenerbahçe için sorumluluk almak isteğini gösterdiğini aktaran Kızılhan, "Bu noktada Vefa Küçük'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Vefa başkan adil yaklaşımıyla herkesin büyük saygı duyduğu bir başkan oldu. Kulübümüze yaptığı katkılarla camianın sevgi ve saygısını kazanmıştı. Her daim divanı aklı selim temsil eden bir kişi oldu. Kendisine kulübümüz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.