Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu.
Sarı lacivertliler ilk yarım saatte bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 9. dakikada Mert Hakan Yandaş, 16. dakikada Max Meyer ve 29. dakikada Mergim Berisha'dan geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe D Grubu'nda ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti. Antwerp ise 1 puanda kaldı.
Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt deplasmanda Olympiakos'u 2-1 mağlup ederek 10 puanla liderliğini sürdürdü.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL 9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ taraftan İrfan Can'ın pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top filelerle buluştu: 0-1.
GOL 17. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Berisha'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Meyer, topu ağlara gönderdi: 0-2.
GOL 29. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. İrfan Can ile kısa paslaşmalar yapan Mert Hakan, ceza sahasına girdikten sonra arka direkte müsait durumdaki Berisha'yı gördü. Berisha'nın gelişine vole vuruşunda top filelere gitti: 0-3.
32. dakikada soldan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'ın yerden pasında arka direkte Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.
37. dakikada Sosa'nın hücum yönünün sağından kullandığı kornere altıpas önünde iyi yükselen Min-jae'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.