Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mergim Berisha ve 70, 79 ve 90. dakikalarda Serdar Dursun attı.

Fenerbahçe formasıyla, Kasım 2017'de Roberto Soldado'dan sonra hat-trick yapan ilk oyuncu Serdar Dursun oldu.

Fenerbahçe, böylece bu sezon ligde ilk kez bir maçta 2 golden fazla attı.

Çaykur Rizespor'u lig tarihinde ilk kez üst üste altı maçta mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti. Bu sezon oynadığı 8 deplsaman maçının tamamını kaybeden Çaykur Rizespor, 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

PUAN DURUMU

39 - Trabzonspor

27 - Fenerbahçe

26 - Konyaspor-

26 - Hatayspor

25 - Başakşehir

24 - Alanyaspor

23 - Galatasaray

22 - Karagümrük

21 - Beşiktaş

(-) 1 maçı eksik

VITOR PEREIRA'DAN ALTI DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Berke Özer, Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil ve Mergim Berisha 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare ve Burak Kapacak yer aldı.

Teknik direktör Pereira, ligin 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de şans verdiği Serdar Aziz, Meyer ve Serdar Dursun'u yedeğe çekti.

Göztepe karşılaşmasında gördükleri kartla cezalı duruma düşen Miha Zajc ve Filip Novak'ın yanı sıra aynı mücadelede rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci ise kadroya alınmadı.

Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine Tisserand, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Rossi ve Berisha'yı görevlendirdi.

Sarı-lacivertli ekipte sakat ile cezalı oyuncuların sayısının fazla olması nedeniyle savunma, orta saha ve hücum kurgusu değişti.

LUIZ GUSTAVO 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo, tüm kulvarlarda 5 müsabakanın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligin 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Gustavo, daha sonra Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 olmak üzere toplam 5 karşılaşmada forma giyemedi.

Brezilyalı oyuncu, ligde Yukatel Kayserispor ve Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp ile Olympiakos müsabakalarında kadroya dahil edilmedi. Gustavo, son oynanan Göztepe mücadelesinde ise yedek kulübesinde yer aldı.

FENERBAHÇE'DE ALTI EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Çaykur Rizespor karşılaşmasında kadroya dahil edilmedi. Fenerbahçe'de tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia'nın yanı sıra cezalı Zajc, Novak ve İrfan Can Kahveci 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Adalesinde ağrı bulunan Mert Hakan Yandaş da müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Öte yandan maçtan önce, Fenerbahçe'nin eski milli futbolcu Osman Örcün Arpacıoğlu'nun yaşamını yitirmesi nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇ POZİSYONLARLA BAŞLADI

Fenerbahçe mücadeleye baskılı ve atak başladı. Henüz 43. saniyedeki net pozisyonda Mergim Berisha'nın vuruşu direk dibinden auta gitti.

Fenerbahçe ataklarını sürdürürken Çaykur Rizespor da 5. dakikada çok etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Joel Pohjanpalo'nun defansın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Aminu Umar'ın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta, Berke Özer'i geçerek kaleye yönelen topu son anda Szalai kornere göndermeyi başardı.

ROSSI ORTALADI, BERISHA ATTI

Ataklarını ve baskısını sürdüren Fenerbahçe, 13. dakikada üstünlük golünü buldu.

Maç başından itibaren Ferdi ve Rossi'nin bulunduğu sol kanadı etkili kullanan Fenerbahçe, golü de bu kanattaki hücum varyasyonu sonrası gole ulaştı. Diego Rossi'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mergim Berisha'nın, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmayınca ağlarla buluştu.

GÖKHAN AKKAN FENERBAHÇE'YE DİRENDİ

Fenerbahçe, 1-0'dan sonra ataklarını kesmedi. Mesut Özil ve Diego Rossi'nin sürüklediği hücumlarla Rizespor kalesinde tkili olmayı sürdürdü. Yüksek topla oynama yüzdesini koruyan Fenerbahçe, Gökhan Akkan'ın başarılı kurtarışlarıyla skoru artıramadı.

İlk devre Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

FERDİ İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI

Rizespor ikinci yarıya Pohjanpalo yerine Alper Potuk değişikliğiyle başladı.

Fenerbahçe ikinci yarıya da etkili başladı. Ferdi Kadıoğlu'nu hücumda aktif olarak kullanan ve bu bölgeden sürekli ataklar yapan Fenerbahçe, ikinci yarının ilk 10 dakikalık bölümünden Ferdi ile 4 pozisyon fırsatı yakaladı.

Fenerbahçe, yine 60. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun getirdiği topta 2. gole çok yaklaştı. Ferdi, Cemali'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girdi ve pasını Mesut Özil'e aktardı. Şut açısı bulamayan Mesut, pasını penaltı noktası civarındaki Rossi'ye aktardı. Rossi, net pozisyonda vuruşunu yaptı ancak şutu yandan auta gitti.

SERDAR DURSUN OYUNA GİRİP GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'de Vitor Pereira 62. dakikada oyuna ilk müdahalesini yaptı. Sarı kartlı Crespo yerine Sosa, Mergim Berisha yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, baskısını sürdürürken Hamza Hamzaoğlu ikinci kez oyuna müdahale etti. Boyd, Sabo ve Cemali yerine Remy, Albert ve Bolasie oyuna girdi.

Bu değişikliklerden 4 dakika sonra, 70'de Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta ileri çıkan Attila Szalai'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Serdar Dursun'un, arka direkten gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluştu.

FENERBAHÇE'DEN BU SEZON İLK KEZ 3 GOL

Fenerbahçe, 71'de Diego Rossi ile bir kez daha fileleri havalandırdı ancak bu vuruş VAR uyarısıyla iptal edildi. Pozisyonda Rossi'nin ofsayt olduğu görüldü.

Rizespor'un oyun disiplininden düşmesi sonrası Fenerbahçe üst üste gol fırsatları yakalamaya başladı. 77'de Rossi direğe takıldıktan sonra 79'de Serdar Dursun farkı 3'e çıkaran golü attı.

Alper Potuk'tan topu kapan Jose Sosa'nın pasıyla topla buluşan Serdar Dursun, ceza yayından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda topu Gökhan Akkan'ın sağından ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe, bu golle birlikte 7 golle Süper Lig'in ceza sahası dışından en çok gol atan takımı oldu. Sarı lacivertliler ayrıca bu sezon ilk kez bir lig maçında 3 gol birden buldu.

FERDİ, ROSSI VE MESUT ALKIŞLANDI

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Diego Rossi 81. dakikada, Mesut Özil 88. dakikada oyundan çıkarken tribünler tarafından alkışlandı.

SERDAR DURSUN'DAN HAT-TRICK

Fenerbahçe, maç sonunda pozisyonlar bulmaya devam etti. 90. dakikada Szalai ikinci asistini yaparken Serdar Dursun ise yaptığı hat-trick ile maçın skorunu belirledi.