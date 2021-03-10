Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...

"Fenerbahçe ailesini mutlu etmeye devam edeceğim"

Fenerbahçe’nin Yunan Yıldızı Pelkas maçta yaşadıklarını ve şuanki durumuna dair açıklamalarda bulundu. "Büyük Fenerbahçe ailesini mutlu etmeye devam edeceğim" diyen Yunan oyuncu, Pazar günü Gençlerbirliği maçında sahada olacağını söyledi.

10 Mart 2021 Çarşamba 17:19
218 Okunma
"Fenerbahçe ailesini mutlu etmeye devam edeceğim"

Olay anında sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu anlatan Pelkas rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini söyledi.

Sadece çarpma anını hissettiğini sonraki birkaç dakikayı hatırlamadığını ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra doktorun geldiğini ve ambulansa götürüldüğünü söyledi.

Gördüğü desteği asla unutmayacağını belirten Pelkas, “Oyuncular, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, başkan herkes yanımdaydı. Ertesi gün yine tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım” ifadelerini kullandı.

Dimitris Pelkas ayrıca; “Taraftarlar harikaydı binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük Fenerbahçe ailesini mutlu etmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Şu an daha iyi olduğunu söyleyen Pelkas, “Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı, yarından sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Sert bir darbe aldım ama kendimi güçlü hissediyorum, doktorla da görüştüm pazar günü sahada olacağım” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi
Mustafa Cengiz: Bizim bağırmamız adalet içindi
Mustafa Cengiz: Bizim bağırmamız adalet içindi
Real Madrid Gareth Bale'ı gözden çıkardı
Real Madrid Gareth Bale'ı gözden çıkardı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim