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Fenerbahçe - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

18 Eylül 2022 Pazar 22:23
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Fenerbahçe - Alanyaspor maçında ilk 11'ler


Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligin 5. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 6. haftayı ise bay geçmişti. Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 10 puanla 7. sırada girdi. Son maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor engelini geçerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Pedro, Valencia

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Candeias, Hassan.

Son Güncelleme: 18.09.2022 22:30
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAlanyaspor
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