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Fenerbahçe armasına 5 yıldız ekliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezondan itibaren armaya 5. yıldızın ekleneceğini duyurdu.

06 Mayıs 2022 Cuma 18:46
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Fenerbahçe armasına 5 yıldız ekliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın TFF'ye yaptığı 28 şampiyonluk başvurusuna henüz bir cevap gelmediğini açıkladı.

Federasyonun bir şeylerden korktuğunu söyleyen Koç, gelecek sezonun forma siparişinin verildiğini söyleyerek çok tartışılacak bir kararı da duyurdu.

Başkan, gelecek sezon itibarıyla Fenerbahçe armasında 5 yıldız yer alacağını açıkladı.

Öncelikle Fenerium ürünleriyle başlanacağını söyleyen Koç, 2023-2024 yılından itibaren formaya da yıldızların ekleneceğini söyledi.

Bilindiği üzere Ali Koç başkanlığı döneminde henüz kupayla tanışamadı.

Son Güncelleme: 06.05.2022 18:47
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