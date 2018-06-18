Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
0
ALTIN
194.384
DOLAR
4.7297
STERLİN
6.2640
EURO
5.4898
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
banner34

Fenerbahçe, Aykut Kocaman'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımı teknik direktörü Aykut Kocaman ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:21
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Aykut Kocaman'la yollarını ayırdığını açıkladı. Takımın yeni teknik direktörünün Hollandalı Phillip Cocu olması bekleniyor.

banner39
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımı teknik direktörü Aykut Kocaman ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Koç, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımızın değerli teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile göreve geldiğimiz günden itibaren, takımımızın mevcut durumu ve geleceği hakkında muhtelif görüşme ve değerlendirmeler gerçekleştirdik. Değerli hocamız ile yapmış olduğumuz görüşmelerin neticesinde, dün akşam itibarıyla, futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık. Bu yaklaşımı samimiyetle ve anlayışla karşılayan Sayın Aykut Kocaman'a, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Koç, açıklamasında ayrıca, "Futbolcu ve teknik adam olarak kulübümüze kazandırdığı başarılarının yanında, özellikle 3 Temmuz sürecindeki dimdik duruşuyla da camiamız için bir teknik direktörden çok daha fazlası olduğunu göstermiş olan Sayın Aykut Kocaman, her zaman kalplerimizde ayrı bir yere sahip olmaya devam edecektir. Hocamıza bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimizi sunar, yolunun açık olmasını dileriz" değerlendirmesinde bulundu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç, Güney Kore'yi 1-0'la geçti
İsveç, Güney Kore'yi 1-0'la geçti
BTM’de gruplardan çıkan 6 takım belli oldu
BTM’de gruplardan çıkan 6 takım belli oldu
MTG Serhan ve Çağrı’yı da istedi
MTG Serhan ve Çağrı’yı da istedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim