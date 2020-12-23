Fenerbahçe Başakşehir: 4-1

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşma sarı-lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Zorlu karşılaşmada perde 6. dakikada Mamut Tekdemir'in attığı golle başladı.
Sarı-lacivertliler 45+2. dakikada Nazım Sangare, 60. dakika Marcel Tisserand ve 84. dakikada Luiz Gustavo ve 89. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle rakibini mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
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