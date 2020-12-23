Fenerbahçe Başakşehir: 4-1

Türkiye'de Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ayrıca Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'la birlikte Rafael ve İrfan Can kırmızı kartla oyun dışında kaldı.