Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Mahkemede kan kokusu!
Mahkemede kan kokusu!
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
banner107

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i kendi sahasında ağırlayacak. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

22 Ekim 2022 Cumartesi 18:53
57 Okunma
Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman?



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkarmıştı.

Adana Demirspor'un liderliğinin ardından ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i kendi sahasında karşılayacak.

Ligin 11. haftasında sarı-lacivertliler, aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi yani bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Heyecanla beklenen karşılaşma, beIN Sports1'de yayınlanacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBaşakşehirSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel arma
Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel arma
Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!
Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!
Christoph Daum'dan üzen haber!
Christoph Daum'dan üzen haber!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim