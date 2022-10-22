Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i kendi sahasında ağırlayacak. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...