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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ters köşe!

Fenerbahçe, yarın oynanacak olan Beşiktaş derbisi ligin kalan haftaları öncesi bir milat niteliği taşırken yönetim teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu hakkında kararını verdi.

20 Mart 2021 Cumartesi 17:35
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ters köşe!

HERKES GÖNDERİLECEK DİYE BAKIYOR 

Kadıköy'de lig sonuncusu Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut'a yöneltilen eleştiriler iyice artarken camiada hakim olan görüş, olası bir Beşiktaş mağlubiyeti sonrası genç hocanın gönderileceği yönünde...

KAYBETSE DE EROL BULUT'LA DEVAM 

Ancak sarı-lacivertli yönetim böyle düşünmüyor. Başkan Ali Koç ve ekibinin, derbiden ne sonuç çıkarsa çıksın sezon sonuna kadar Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile devam etmeyi planladığı belirtildi.

İSTİFA EDERSE GİDECEK 

Fenerbahçe yönetiminin sadece istifa etmesi halinde Bulut'la yollarını ayıracağı belirtildi.

"BEDELİNİ HEPİMİZ ÖDEYECEĞİZ" 

Fenerbahçe, hafta boyunca Gençlerbirliği mağlubiyetinin izlerini silmeye çalıştı. Futbolcuların kendi aralarında yaptığı toplantı bu süreçte etkili oldu.

YARDIMLAŞMA EKSİKLİĞİ 

Sarı-lacivertli oyuncular, maçlarda yapılan hataları birbirlerinin yüzüne karşı söylerken takım içindeki ana problemin yardımlaşma eksikliği olduğu yönünde görüş birliğine varıldı. Toplantı, "Derbide herkes birbirinin açığını kapatacak" kararıyla sona erdi.

'SORUNUMUZ TEKNİK ADAM DEĞİL' 

Futbolcuların Erol Bulut'un yanına giderek "Bizim sorunumuz teknik adam değil. Bir sıkıntı varsa bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz.

'DERBİDE EN İYİ HALİMİZLE' 

'Beşiktaş maçında herkes en iyi haliyle sahada olacak" ifadelerini kullandığı da öğrenildi. Beşiktaş maçında herkes en iyi haliyle sahada olacak" ifadelerini kullandığı da öğrenildi.

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