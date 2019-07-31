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Fenerbahçe, Bayern Münih'e direnemedi; yeni rakip Real Madrid

Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ın ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, 3.'lük maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
Fenerbahçe, Bayern Münih'e direnemedi; yeni rakip Real Madrid

Audi Cup'ta oynanan maçlar sonucunda Tottenham ve Bayern Münih finale yükselirken, Fenerbahçe ve Real Madrid 3.'lük maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Fenerbahçe maçı, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Real Madrid Fenerbahçe maçını Smart Sport kanalından canlı yayınla izleyebilecek.

Real Madrid, Premier Lig ekibi Tottenham ile oynadığı maçta Harry Kane'in 22. dakikada attığı gole engel olamamış ve final şansını kaybetmişti.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER 

Harun Tekin, Isla, Sadık Çiftpınar, Jailson, Dirar, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Rodrigues, Muric

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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