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Fenerbahçe Beko, Milano'ya kaybetti

THY Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Olimpia Milano'ya 79-71 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sezonki 9. kez yenilgiye uğradı.

15 Aralık 2020 Salı 22:19
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Fenerbahçe Beko, Milano'ya kaybetti

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 14. haftasında Ülker Arena'da Olimpia Milano'yu konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 79-71 kazandı.

Başabaş mücadeleye sahne olan ilk çeyrek Milano'nun 26-25'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılıklı basketlerin yaşandığı ikinci çeyreği Fenerbahçe 44-35 geride kapattı.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Milano farkı 20'ye çıkardı ve son çeyreğe 68-48 önde girdi. Farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip karşılaşmayı 79-71 kazandı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bu sezon 9. mağlubiyetini aldı. Konuk ekip ise 8. galibiyetini aldı.

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