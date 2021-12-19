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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golleri Mesut Özil ve Berisha'dan gelirken siyah-beyazlıların gollerini ise Josef de Souza kaydetti.

19 Aralık 2021 Pazar 20:02
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
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Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Mesut Özil'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Fenerbahçe, 25. dakikada Josef'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Sarı-lacivertliler, 30. dakikada Berisha'nın ağları havalandırmasıyla birlikte devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise sahneye bir kez daha Josef de Souza çıktı ve skoru belirleyen golü attı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 28, Beşiktaş'ın 25 oldu. Sarı-lacivertliler 14, siyah-beyazlılar ise 17 puan Trabzonspor'un gerisinde kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

 

3üncü dakikada Beşiktaş ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Ghezzalın şutunda top az farkla auta gitti.

9uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında, Ghezzal ortasını yaptı. Arka direkte Larinin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

12nci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde top Larinin eline çarpınca hakem Fırat Aydınus, beyaz noktayı gösterdi.

14üncü dakikada penaltı atışını kullanan Mesut Özil, meşin yuvarlak ve kaleci Ersin Destanoğlunu farklı köşelere gönderdi: 1-0.

25inci dakikada skora denge geldi. Ceza sahası içinde Batshuayinin kontrol etmek istediği top Josefin önünde kaldı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun sol taraftan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top kaleci Berkenin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

30uncu dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Vidanın hatalı geri pasında araya giren Rossinin vuruşunda top kaleci Ersinden sekip penaltı noktası üstündeki Berishanın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.

45inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Batshuayinin şutunda kaleci Berke topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçenin 2-1lik üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke Özer, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Miha Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Can Bozdoğan, Pjanic, Cyle Larin, Batshuayi

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi
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