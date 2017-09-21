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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek

21 Eylül 2017 Perşembe 15:54
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 6. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Sezonun ilk derbisinin hakemliğini Ali Palabıyık yapacak.

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek

CNN Türk’ün haberine göre, 23 Eylül cumartesi saat 19.30’da Fenerbahçe Ülker Stadı’nda oynanacak maçın hakemliğini Ali Palabıyık yapacak.

İşte 6. hafta oynanacak maçların hakemleri: 

Trabzonspor Alanyaspor: Alper Ulusoy

Konyaspor - Akhisar Bld.: Özgür Yankaya

Gençlerbirliği - Başakşehir: Cüneyt Çakır

Fenerbahçe - Beşiktaş: Ali Palabıyık

Kardemir Karabükspor - Yeni Malatyaspor: Serkat Tokat 

Sivasspor - Göztepe: Halis Özkahya

Kasımpaşa - Kayserispor: Ümit Öztürk

Bursaspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

Antalyaspor - Osmanlıspor: Mete Kalkavan

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