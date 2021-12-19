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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

19 Aralık 2021 Pazar 17:54
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Zirveye yaklaşmak isteyen iki devin de mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zirvenin uzağında kalan ezeli rakipler, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 3 FUTBOLCU DERBİDE YOK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 3 futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek. Soğuk algınlığı bulunan ve son antrenmanları kaçıran Marcel Tisserand da formasından uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou derbi karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen ve topla çalışmalara başlayan Alex Teixeira ise henüz hazır olmadığı için derbi karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Ayrıca, Kenan Karaman da derbi kadrosunda yer almayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim Min-Jae, Szalai, Samuel, Zajc, Crespo, Novak, Rossi, Mesut, Berisha

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaş
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