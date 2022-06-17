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Fenerbahçe'de 9 isim yolcu

Yeni sezon hazırlıklarına Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus liderliğinde devam eden Sarı-Lacivertli ekipte hedef mutlak şampiyonluk... Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı tanışma toplantısında "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir" ifadelerini kullanırken, takımdaki yabancılar için raporunu yönetime sundu. İşte detaylar...

17 Haziran 2022 Cuma 21:56
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Fenerbahçe'de 9 isim yolcu
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Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Jorge Jesus ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertli ekip yeni sezonda kupa hasretini dindirmek istiyor. Yeni hocası ile topbaşı yapan Sarı-Lacivertli ekipte, tecrübeli çalıştırıcı ilk dokunuşlarını yaparken antrenman öncesi yaptığı konuşmada "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma dönemi. Adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullandı. ifadelerini kullandı.

Teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından transferde vitesi yükselten Sarı-Lacivertli ekip transfere hızlı bir giriş yaparken, Jesus gerçekleştirilen antrenmanlarda takımı derinlemesine analiz etme fırsatı da buldu. Lincoln Henrique ve Bruma'nın takıma katılmasıyla birlikte kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 19'a yükselen Sarı-Lacivertli ekip Vitor Pereira ve Erol Bulut döneminde transfer edilen yabancı oyuncuların 9'u için karar verdi.

İŞTE JORGE JESUS'UN YABANCI RAPORU:

JESUS NEŞTERİ VURDU! FENERBAHÇE'DE 9 İSİM YOLCU

ALLAHYAR

Beklentilerin altında kalan bir diğer isim olan Allahyar da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull city'e transferi için Jesus'tan onay çıktı.

LUIZ GUSTAVO

Jesus'un takımda düşünmediği isimlerden biri olan Gustavo da ilerleyen yaşı ve maliyeti nedeniyle yolların ayrılması beklenen isimlerden.

MAURICIO LEMOS

Emre Belözoğlu'nun talebi üzerine transfer edilen ve geçtiğimiz sezonu Beerschot da kiralık olarak geçiren Uruguaylı stoperin de önümüzdeki sezon gönderilenler kervanına katılması bekleniyor.

MAX MEYER

Sezonu Midtjylland'da kiralık olarak geçiren Alman futbolcunun da yolcular arasına katılması bekleniyor.

FILIP NOVAK

Büyük bir beklentiyle kadroya katılan ancak beklentilerin oldukça altında kalan isimlerden biri de Filip Novak... Sivasspor ve Sparta Prag gibi ekiplerin gündeminde olan Novak'ın da takımdan gönderilmesi bekleniyor.

DIMITRIS PELKAS

Erol Bulut döneminde ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Yunan oyuncu Pelkas'ın gönderilmesi için Jorge Jesus'tan onay çıktı.

MBWANA SAMATTA

Takıma katıldığı günden bu yana beklentilerin altına bir performans sergileyen Samatta, Jesus'un yeni sezon planları arasında yer almıyor.

MARCEL TISSERAND

İstikrarsız performansıyla dikkat çeken isimlerden Marcel Tisserand'ın da iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılması bekleniyor. Tisserand'ın Süper Lig'den talipleri olduğu gelen bilgiler arasında.

MIHA ZAJC

Fenerbahçe'nin 2018/19 sezonunda Empoli'den kadrosuna kattığı ve bu sezon en parlak dönemlerinden birini yaşayan Miha Zajc'ın iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılması bekleniyor. Portekizli çalıştırıcının kulübün menfaatleri doğrultusunda gelecek bir teklif karşısında Miha Zajc'ın gitmesine engel olmayacağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 17.06.2022 22:00
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeJorge Jesus
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